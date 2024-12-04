Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde görev yaptığı esnada şehit olan Sözleşmeli Er Kander Babür’ün ismi, Terme Belediyesi meclis toplantısında oybirliğiyle alınan kararla, ailesiyle birlikte yaşadığı evin sokağına verildi.

Terme Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Şenol Kul’un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda oybirliğiyle alınan kararla, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde görev yaptığı esnada şehit olan Sözleşmeli Er Kander Babür’ün adını ölümsüzleştirmek ve hatırasını yaşatmak amacıyla çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği ailesi ile birlikte yaşadığı Aksoy Sokağın adının, "Şehit Kander Babür Sokak" olarak değiştirilme kararı alındı.

Şehit Babür’ün isminin, ailesi ile birlikte yaşadığı evin sokağına verilerek ölümsüzleştirildiğini kaydeden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Ülkemiz, bütün değerleriyle beraber her zaman bu millete hizmet etmiş, canından kanından değerler bahşetmiş hiç kimseyi unutmayacaktır. Şehidimizin ismini kendisinin ailesi ile birlikte yaşadığı sokağa vererek, unutulmamasını ve aziz hatırasının daima yaşamasını istedik. Şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle, şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.