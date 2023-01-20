Annesinin peçesini açmak isteyen Fransız askerlerine karşı koyarken süngülenerek şehit edilen Kamil’in hayatının da anlatıldığı program sonunda koro şefine çiçek verildi.

Henüz 14 yaşındayken 21 Ocak 1920’de annesi Hadice Hanım’a tasallut eden Fransız askerlerine karşı yiğitçe mücadele eden Mehmet Kamil, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) düzenlenen programda anıldı. Şehitkamil Sanat Topluluğu tarafından ‘Antep Direnişi’nin İlk Kıvılcımı Şehit Kamil’i Anma Programı’ adıyla düzenlenen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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