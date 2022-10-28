Konya’nın Beyşehir ilçesinde şehit kabirlerinin başına Türk bayrağı diken Ali Sevindik, Bartın’daki maden ocağı şehitleri anısına da ilçe merkezine bayrak astı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde şehit kabirlerinin başına Türk bayrağı diken Ali Sevindik, Bartın’daki maden ocağı şehitleri anısına da ilçe merkezine bayrak astı.

Beyşehir’de fotoğrafçılık yapan Ali Sevindik, elde ettiği kazancın bir bölümünü şehit kabirlerinin yanına diktiği bayrak direkleri için harcıyor. Son 1 yıl içerisinde Beyşehir’de bayrak direği olmayan 22 şehit mezarını ziyaret edip direk dikerek Türk bayrağını dalgalandıran Ali Sevindik, Bartın’daki maden kazasında şehit düşen madencilerin anısına da ilçe merkezinin en hakim noktasında yer alan seyir tepesine direk dikerek Türk bayrağını dalgalandırdı. Sevindik, direğin yanına "Bu bayrak direği Bartın’daki maden şehitleri anısını dikilmiştir" yazılı bir levha yerleştirdi.

Ali Sevindik, kendisinin de her Türk evladı gibi doğuştan bayrak ve vatan sevdalısı bir genç olduğunu belirterek, “Beyşehir’in Sadıkhacı Mahallesi’nde kabri bulunan şehit uzman çavuş Bayram Çiftlik komutanımızın mezar ziyaretine gitmiştim. Orada mezarı başında bayrak direği olmadığını gördüm. Sordum oradaki arkadaşlara olmadığını söylediler. O zaman niyetlendim, ‘ben dikeyim’ dedim. Aynı yerleşim merkezinde bir de İstiklal Savaşı gazimiz süvari onbaşı Ali Atar’ın mezarını da ziyaret ettim. Onun da kabri başında bayrak direği bulunmuyordu. Oysa İzmir’de hükümet konağında Yunan bayrağını indirip anlı şanlı ay yıldızlı Türk bayrağımızı diken yiğit gazimiz ve kahramanımızdı. Onun kabri için de direk dikmeye niyetlenmiştim” dedi.

Şehit uzman çavuş ve İstiklal Savaşı gazisi süvari onbaşının kabirlerinin başına bayrak direği dikmesinin ardından bu çalışmalarına devam ettiğini belirten Sevindik, bugüne kadar Beyşehir’de bayrak direği olmayan 22 şehit mezarında direk dikimi yaptıklarını söyledi. Sevindik, son olarak Bartın’da meydana gelen maden kazasında şehit olan maden işçilerini de unutamadığını belirterek, onların anısını yaşatabilmek için Beyşehir’in merkezinde de bir bayrak direği dikerek üzerinde astıkları Türk bayrağını dalgalandırdıklarını söyledi.

Beytepe Mahallesi Muhtarı Arif Zedef de, şehit mezarlarında 22 bayrak direği diken bayrak sevdalısı Ali Sevindik’ten Bartın şehitleri anısına da Beytepe Mahallesi’ne bir bayrak direği dikme teklifi gelmesi üzerine, kendisinin de memnuniyetle bu konuda destek ve katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bayrak sevdalısı oğlunun her mesaisinde yanında olan baba Hakkı Sevindik de, şehit kabirlerinin başına hep birlikte direk diktiklerini belirterek, “Ben de bundan gururluyum yani. Çünkü, Türk bayrağı canımızdır” ifadelerine yer verdi.

Yeğeni ortaokul öğrencisi Beytullah Akpınar da, bayrak dikiminde dayısına kendisinin de yardım etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.