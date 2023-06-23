Eskişehirli Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un ebediyete uğurlanışının yıl dönümünde, yakınları tarafından cuma namazı çıkışı lokma döktürdü.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, 22 Haziran 2022 yılında Eren Abluka-18 Operasyonu Şehit Jandarma Onbaşı Doğan Dağcı Operasyonu çerçevesinde Diyarbakır’ın Lice kırsalında hain teröristlerle girilen çatışmada yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Vefatının 1’inci yıldönümünde şehidi unutmayan yakınları hayır ve rahmet duası almak için Eskişehir Reşadiye Camii’nde kılınan cuma namazı sonrasında lokma döktürdü. İkram edilen lokmalardan alan vatandaşlar hayır duası ederek, Şehit Oğuzhan Arduç’a olan minnet duygularını dile getirdi.