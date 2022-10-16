Samsun’un Bafra ilçesinde şehit Jandarma Komando Er Erol Haspolat, şahadetinin 30. yılında mezarı başında anıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde şehit Jandarma Komando Er Erol Haspolat, şahadetinin 30. yılında mezarı başında anıldı.

Cizre Jandarma Komando Bölük Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 12 Ekim 1992 tarihinde Cizre ilçesi Aşağıdere köyü Pozitif Tepe mevkiinde arama tarama faaliyeti esnasında pusu kuran bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Erol Haspulat, şehadetinin 30. yılında Bafra’nın Çetinkaya Mahallesi’nde bulunan kabri başında dualarla anıldı. Vakfın fahri imamı Necattin Boyun, Bafra Din Görevlileri Derneği Başkanı, Çetinkaya Camii imamı İsmail Sipahi ve İMKB Şehit Erol Haspulat Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İdris Peçe’nin okuduğu Yasin-i Şerif’in ardından program yapılan dua ile sona erdi. Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakıf üyeleri, İMKB Şehit Erol Haspulat Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile şehidin yakınları katıldı.