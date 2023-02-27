Antalya Kemer-Göynücek Jandarma Komutanlığında görevi sırasında elim bir kaza sonucu şehit olan Jandarma Er Oktay Dursun, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Antalya Kemer-Göynücek Jandarma Komutanlığında görevi sırasında elim bir kaza sonucu şehit olan Jandarma Er Oktay Dursun, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

27 Şubat 1997 tarihinde vatani görevini yaptığı Antalya ili Kemer ilçesi Göynücek Jandarma Karakolunda nöbeti esnasında meydana gelen elim bir olay neticesi şehit olan Jandarma Er Oktay Dursun şehadetinin 26. yılında Bafra’nın Harız Mahallesi’nde kabri başında dualarla yâd edildi. Şehit J.Er Oktay Dursun’un anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

Emekli imam İhsan Ağızaçmak hoca tarafından okunan Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.