Ceyhan Belediyesi tarafından Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı yenilenerek, park içerisine kafe açıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, hizmete giren kafede ilk kahveyi kendisi yaparak vatandaşlara ikram etti. Aydar, "Sevgili Ceyhanlılar, Çarşı Camimizin yanındaki kafemiz hizmete açılmıştır. İlk kahvemizi ben yapıyorum, bu hafta açılışa özel olmak üzere içeceklerimiz ücretsiz olacaktır. Burası siz değerli Ceyhanlıların güzel bir sohbet durağı, arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği ve güzel hatıralar biriktirebileceği bir yer olacaktır. Çarşı Camimizin yanındaki kafe Ceyhan’a hayırlı olsun" dedi.

Ceyhanlıların keyifli vakit geçirebileceği, dinlenip sosyalleşebileceği bu yeni mekân, haftanın her günü hizmet verecek. Başkan Aydar’ın Ceyhan’a kazandırdığı bu sosyal tesis, ilçe halkı tarafından büyük beğeni topladı.