Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gittiği yangın vakasında elim bir kaza neticesinde şehit olan itfaiyeci Yusuf Turgut’un adının yazıldığı tabelayı, 1. OSB bölgesinde bulunan Dörtyol Grup Amirliği’ne yerleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiyecisi Yusuf Turgut, yangın vakasında yaşanan elim bir kaza neticesinde hayatını kaybetmişti. Turgut’un ismi mecliste alınan kararla Büyükşehir İtfaiyesi Dörtyol Grup Amirliği’ne verildi. Karar sonrası harekete geçen ekipler, grup amirliğinin tabelasını indirerek ‘1. OSB Şehit Yusuf Turgut Grup Amirliği’ yazılı yeni tabela, itfaiye merkezine yerleştirildi. Sakarya’da görev yaptığı süre boyunca birçok insanın hayatını kurtaran, yangınların söndürülmesi için fedakarca davranan ve görev yaptığı arkadaşlarına çalıştığı süre boyunca omuz veren şehit itfaiye eri, şehirdeki tüm itfaiye hareket merkezlerinde fotoğraflarıyla, bıraktığı hatıralarla yaşatılacak.