İstanbul’un Esenler ilçesinde yangına müdahale etmek isterken düşerek hayatını kaybeden şehit itfaiye eri Furkan Sayın, memleketi Kastamonu’da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde itfaiye eri olarak görev yapan Furkan Sayın, İstanbul’un Esenler ilçesinde yangına müdahale etmek isterken düşerek hayatını kaybetti. Görevi başında hayatını kaybeden şehit itfaiye eri Furkan Sayın’ın naaşı, bugün memleketi Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören köyüne getirildi. İlk olarak baba ocağından helallik alındı. Ardından şehit itfaiye eri Furkan Sayın’ın cenazesi, Yukarı Şehirören Köyü Camisi’ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında cemaatten helallik alındı. Alınan helalliğin ardından şehit itfaiye eri Furkan Sayın’ın cenazesi, İstanbul, Kastamonu ve Taşköprü’den gelen itfaiye ekiplerinin omuzlarında taşındı. Şehit itfaiye eri Furkan Sayın, Yukarı Şehirören köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Köksalan, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Sayın’ın yakınları, il ve ilçe protokol üyeleri, mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.