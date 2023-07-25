Samsun’un Kavak ilçesinde eğitim veren Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu, 2023 LGS sınav sonuçlarında büyük bir başarıya imza attı.

Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilerden 17’si fen lisesine, 1 tanesi güzel sanatlar lisesine, 4 öğrenci de spor lisesine yerleşti. Okul Müdürü Ümit Koyuncu, okul olarak başarı çıtalarının her yıl artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Okulumuz bu yıl da LGS sınavlarında büyük bir başarıya imza attı. O nedenle öncelikle bu başarıyı bizlere yaşatan tüm öğretmenlerimize, öğrenci velilerimize ve yavrularımıza çok teşekkür ediyorum. Hayatta hiçbir başarı tesadüf değildir. Okulumuzda da bu başarının oluşması için çok emek harcandı" dedi.

Koyuncu, hedeflerinin öğretmenler ve okul yönetimiyle birlikte elde edilen bu başarıyı her yıl artırarak devam ettirmek olduğunu söyledi.