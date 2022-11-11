Sakarya Büyükşehir Belediyesi uzun süredir üzerinde çalıştığı, şehrin en önemli bağlantılarından bir tanesi olan Şehit İlhan Aras Caddesi’ni altyapı, yol genişletme, kaldırım işlemlerinden sonra çizgi çalışmasıyla yepyeni bir yüze kavuşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi uzun süredir üzerinde çalıştığı, şehrin en önemli bağlantılarından bir tanesi olan Şehit İlhan Aras Caddesi’ni altyapı, yol genişletme, kaldırım işlemlerinden sonra çizgi çalışmasıyla yepyeni bir yüze kavuşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli ulaşım güzergahları üzerinde çalışıyor. Özellikle son dönemde kent merkezinden tüm yönlere ulaşımı kolaylaştırmak için hassas noktalara temas ediyor. Bu çalışmalardan bir tanesi olan Şehit İlhan Aras Caddesi’nde ise işlem neredeyse bitmek üzere. Erenler, Adapazarı ve Serdivan’ın tüm yönlerle bağlantı noktası konumunda olan caddede ilk olarak altyapı sil baştan yenilendi. Sonrasında ise yol genişletme, dolgu ve kaldırım çalışmalarına başlandı. Tüm bu işlemler esnasında cadde, çevre düzenlemeleriyle farklı bir noktaya getirildi. İzleyen süreçte bölgeye 10 bin ton asfaltın serimi gerçekleştirildi.

YOL-BAK, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve SASKİ’nin aynı anda gündüz-gece mesai harcadığı caddede dar ve tahrip olmuş noktalarında genişlik yer yer 43 metreye kadar çıkarıldı. Genişliğin önemli bir kısmını kaldırım ve refüjler oluştururken, gidiş-geliş olarak hazırlanan duble yol sürücülerin rahat bir şekilde ulaşım sağlamasına imkan sağlıyor. Çalışma çerçevesinde gidiş-geliş olmak üzere toplamda 4 bin metrelik yol yenilendi. Yol yenileme, altyapı ve çevre düzenlemelerine Şehit İlhan Aras’ın yanı yine önemli bir geçiş güzergâhı olan Nilüfer Sokak ve 1139. Sokak dahil edildi. Bu çerçevede cadde ve sokaklar tüm ayrıntılarıyla yeni bir yüze kavuştu. Cadde, son olarak Trafik Şube Müdürlüğü’nün çizgi çalışmasıyla yepyeni bir görünüm kazandı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Daha güçlü, sürdürülebilir ve geleceğe hizmet eden bir ulaşım ağını Sakarya’ya kazandırmak için gündüz-gece çalışıyoruz. Şehrin en önemli arterlerini sil baştan yeniliyor, merkezi alanlardaki trafik yükünü azaltmayı hedefliyoruz. Şehit İlhan Aras Caddesi’nde son olarak çizgilerimizi çizdik, caddemizi ilmek ilmek işliyoruz. Çevre düzenlemesi ve peyzaj işlemi bittiğinde Sakarya’mıza yakışır bir caddeyi hizmete açacağız” denildi.