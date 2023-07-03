Samsun’un Ayvacık ilçesi Sahil Mahallesi’nde Şehit Hakan Altıkatoğlu adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen güreş turnuvasının bu sene 6.’sı yapıldı.

1998 yılında Tatvan’da vatani görevini yaparken şehit düşen Hakan Altıkatoğlu için her yıl geleneksel olarak güreş turnuvası düzenleniyor. Şehit Hakan Altıkatoğlu anısına 6. kez düzenlenen güreş turnuvası yoğun katılımla gerçekleşti. Birçok sporcunun mücadele ettiği güreş turnuvasında müsabakalara ilginin yoğun olduğunu ve duygulu anlar yaşadığını söyleyen şehit babası Mustafa Altıkatoğlu, "Oğlumun adına güreş etkinliklerinin yapılması beni çok duygulandırdı. Aynı Kırkpınar Güreşleri gibi bu yıllarca devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden personel katılım sağladı. Milli güreşçimiz Mehmet Donbay katıldı. Yurt içi ve yurt dışından sporcularımız geldi. Şehit Hakan Altıkatoğlu güreşte aynı zamanda Karadeniz şampiyonudur. Onun arkadaşları yıllardır bana çok iyi destek veriyorlar" dedi.

Yapılan güreş ağalığı seçiminde Mehmet Kaya güreş ağası oldu.