5 Ocak 2017’de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 6’ncı yıldönümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından anıldı.

5 Ocak 2017’de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 6’ncı yıldönümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından anıldı.

6 yıl önce, İzmir Adliyesi önünde PKK’lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde düzenlenen anma törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ve MASKİ Alaşehir İlçe Şefi Mustafa Korkusuz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda önce pilav hayrı yapıldı, ardından eller semaya açılarak şehidin ruhuna ithafen dualar okundu.