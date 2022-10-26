Silifkeli Şehit Ferruh Dikmen’in isminin verildiği Gazi Mustafa Kemal ilkokulundaki kütüphane törenle hizmete açıldı.

Hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan kütüphaneye 2018 yılında Tunceli’de operasyon dönüşü olumsuz hava şartları nedeniyle şehit düşen Silifkeli Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen’in adı verildi. Açılışa katılan protokol üyeleri, misafirler ve şehit Ferruh Dikmen’in ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

Açılış töreninde konuşan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü, yüce milletimizin bağımsızlığı, huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak ve onların isimlerini ölümsüzleştirmek kutsal bir görevdir. Silifkeliler olarak bugün biz de bu kutsal görevi ilçemize bağlı Bucaklı mahallemizde bulunan Gazi Mustafa Kemal ilkokulunda yerine getiriyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kütüphanenin ilçemize ve okulumuza kazandırılmasında emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” diyerek şehit ailesinin hüznünü paylaştı.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner’de konuşmasında, “Elbette ki Şehitlerimiz her daim zihnimizde, gönlümüzde yer alıyor. Onları sadece belirli günlerde, belli etkinliklerle değil, her daim hatıralarını yaşıyor ve yaşatmaya gayret ediyoruz. Silifkeli Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen’in isminin böyle güzel bir kütüphaneye verilmesini de anlamlı buluyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Şehit Ferruh Dikmen’in adının verildiği kütüphanenin açılış kurdelasını ise Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Fikret Yılmaz, Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP İlçe Başkanı Levent Nogay, KAÇEP Başkanı Kıvanç Derya, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, davetliler, okul müdürleri ve şehidin ailesi birlikte kestiler.