Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan ve Sason Kaymakamı Murat Mete tarafından, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un şehadet belgesi, ailesine takdim edildi.

Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan ve Sason Kaymakamı Murat Mete tarafından, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un şehadet belgesi, ailesine takdim edildi.

Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahalle’de ikamet eden, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Piyade Uzm. Çvş. Faim Bozkurt’un ailesiyle bir araya gelen heyet, şehidin babası Nazmi Bozkurt’a şehadet belgesini takdim etti. Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olan kahramanların unutulmaz olduklarını ifade eden Sason Kaymakamı Murat Mete, "Devletimiz her daim şehitlerimizin kıymetli emanetlerinin yanındadır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için can veren şehitlerimiz sayesinde bizler bu ülkede huzurla ve güvenle yaşıyoruz. Sizler bu vatan için, devletimiz için en kıymetli varlıklarınızı şehit verdiniz. Sizlerin hakkı elbette ödenemez. Bizler de sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve her zaman sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Sizler bizim baş tacımızsınız. Bir evladınız olarak her türlü sıkıntınızda her daim emrinizdeyim" dedi.

Şehadet belgesinin takdiminde, Batman 14. İUS Üs Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, Kaymakam Murat Mete’nin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Murat Madenüs, kurum ve kuruluş amirleri bulundu.