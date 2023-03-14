Çankırı’da yaşayan Nigar Kaya, 2004 yılında şehit düşen eşinin hayatını anlattığı kitabın gelirini depremzedeler için bağışlayacak. Depremden etkilendiğini ifade eden Kaya, “Eşimin hayatını yazdığım kitabın gelirini, şehidimin hediyesi olarak depremzedelere hediye etmek istiyorum” dedi.

Çankırı’da, eşi Astsubay Yüksel Kaya’nın şehit düşmesinin ardından çocukluk hayalini gerçekleştirerek kitap yazmaya başlayan hemşire Nigar Kaya’nın, ’Gölge Etmem’, ’Aldatırsan Aldatırım’ ve ’Kış Demi’ isimli 3 kitabının ardından, 2004 yılında şehit düşen Astsubay Yüksel Kaya’nın hayatını anlattığı ‘Vuslat- Şehadet’ kitabı da yayımlandı. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkez üslü yaşanan depremlerden etkilenen Kaya, 18 Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Çankırı’da düzenleyeceği imza gününde eşi için yazdığı kitabın gelirini depremzedeler için bağışlama kararı aldı. Kaya, kitabın gelirini şehit olan eşinin hediyesi olarak depremzedelere bağışlayacağını ifade etti.

“Aynı acıları tekrar yaşadığım için oldukça kötü bir zaman geçirdim”

Çocukluk hayalini gerçekleştirerek kitap yazmaya başladığını kaydeden Kaya, “Aslında kitap yazmak benim çocukluktan veri hayalimdi ama gerçekleştirebileceğimi hiç düşünmüyordum. 2022 yılında hazırlığımı yaptım ve 2022 yılının sonuna doğru kitaplarım çıktı. İlk başta iki kitabım aynı anda yayımlandı. Arkasından bir kitabım daha yayımlandı. Çocukluğumdan beri çok istiyordum. Nasıl başladım, onu da bilmiyorum. Sürekli yazıyordum. Çocukluğumdan beri günlük tutuyordum, şiir yazıyordum. İlk başta bir yakınımın hayatını yazdım, daha sonra ‘Aldatırsan Aldatırım’ isimli bir kurgu roman yazdım, sonra da şiirlerimi yayımladım. Son kitabım da benim için çok özel oldu. En son olarak eşimin hayatını yazmaya karar verdim. Eşim şehit olduktan sonra böyle bir düşüncem yoktu. Ama sonra yazmak istedi. Çünkü kitapta çok şey var. Şehit olan insanlar bunu gerçekten hak ediyor. Yaşam tarzı, karakteriyle çok farklı bir insandı. Bu kitabı okuyan bunları insanlar düşünecek, ‘bu insan boş yere şehit olmamış’ diyecek. Kitabı yazdığım süre boyunca çok zorlandım. Yaşadım. Aynı acıları tekrar yaşadığım için oldukça kötü bir zaman geçirdim” dedi.

“Kitabın gelirini, şehidimin hediyesi olarak depremzedelere hediye etmek istiyorum”

Kitabın gelirini eşinin hediyesi olarak bağışlamak istediğini ifade eden Kaya, “Şimdi çok mutluyum. Son çıkardığım kitabı merak ediyorlar. Herkes okumak istiyor. Çok talep var. Şu anda yetişemiyorum. 18 Mart için imza günümü düşünmüştüm. Fakat depremden kaynaklı olarak imza gününü ertelemeyi düşündüm, fakat yoğun bir istek vardı. Bizim evlendiğimiz dönemde de 1999 depremi yaşanmıştı. Düğünümüz bu depreme rast gelmişti. Hatta o süreçte milli yastan dolayı, korna çalmak, davul çalmak yasaktı. Tam kitabımı çıkarttım, bu sefer de Kahramanmaraş merkezli deprem oldu. Ben bu yüzden eşimin hayatını yazdığım kitabının gelirini, şehidimin hediyesi olarak depremzedelere hediye etmek istiyorum” diye konuştu.