Kıbrıs şehidinin eşi 72 yaşındaki yürüme engeli bulunan Hanım Tekin, kolluk kuvvetleri ve vatandaşların yardımıyla sandık başına taşındı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. Tur için oy kullanma işlemleri başladı. Kalabalıkta sıra beklemek istemeyen vatandaşlar oylarını kullanmak için sabah erkenden kayıtlı oldukları okullara gitti. Eskişehir’de yaşayan Kıbrıs şehidinin eşi Hanım Tekin, yürüme engeline rağmen vatandaşlık görevini yerine getirebilmek için tekerlekli sandalyesi ile oy kullanacağı Eti Maden İşletmeleri İlkokulu’na geldi. Kolluk kuvvetleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ikinci kata kadar çıkarılan Tekin, oy kullandıktan sonra tekrar okul bahçesine kadar indirildi. Yardımcı olan herkese teşekkür eden Tekin, seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti.