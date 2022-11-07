Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 23 Eylül 2022 tarihinde bölücü terör örgütü unsurları ile çıkan çatışma sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için Mevlit okutuldu.

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 23 Eylül 2022 tarihinde bölücü terör örgütü unsurları ile çıkan çatışma sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için Mevlit okutuldu.

Mevlide, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Şehit ve Gazi Dernekleri, Şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mevlit, okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın yaptığı dua ile sona erdi.

Mevlit sonrası Vali Şahin ve beraberindekiler, şehidin babası Niyazi Erkuş, annesi Suna Erkuş ve şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.