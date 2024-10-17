Van’ın Çaldıran ilçesinde 2019 yılında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehadetinin 5’inci yılında Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Daha sonra program şehit Eren Öztürk’ün vasiyeti üzerine yapılan Şehit Eren Öztürk Camii ve Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda devam etti. Burada Kur’an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından program sona erdi.

Program sonunda Şehit Eren Öztürk Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri tarafından Ahlat Kaymakam Vekili Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik’e desteklerinden dolayı Ahlat bastonu hediye edildi. Kaymakam Nurhalil Özçelik, Şehit Eren Öztürk Camii ve Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nu gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Anma programına Ahlat Kaymakam Vekili Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.