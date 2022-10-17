Van’ın Çaldıran ilçesinde 2019 yılında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehadetinin 3’üncü yılında Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Van’ın Çaldıran ilçesinde 2019 yılında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehadetinin 3’üncü yılında Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Programa katılan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek Allah’tan rahmet diledi. Program, Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık tarafından yapılan duayla sona erdi.

Anma programına İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.