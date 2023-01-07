Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzeyindeki PKK terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütünün taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir, şehadetinin 40. gününde mevlid-i şerifle anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzeyindeki PKK terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütünün taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir, şehadetinin 40. gününde mevlid-i şerifle anıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in ailesi tarafından Besni ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde düzenlenen mevlit programına şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Aziz vatanın bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması uğruna canlarını feda eden Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.

Okunan mevlid-i şerif’in ardından Vali Mahmut Çuhadar, acılı baba Latif Demir’e ve ailesine başsağlığı ve sabır diledi.