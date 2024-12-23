Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen Manisalı Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, şehadetinin 1. yılı dolayısıyla düzenlenen programın ardından Manisa Şehitliğindeki mezarı başında da anıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından Şehit Enis Budak’ın cenaze namazının da kılındığı Yunusemre ilçesindeki Saruhanbey Cami’nde düzenlenen anma programının ardından Manisa Şehitliğindeki kabri başında da anıldı.

Şehitlikte düzenlenen anmaya Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Şehit Enis Budak’ın babası ve ailesi katıldı.