Kütahya Belediyesi’nin Zafertepe Mahallesi’nde alt ve üst yapısını tamamen yenilediği Şehit Engin Balcı Parkı ve Zafertepe Halı Sahası, Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık’ın katılımıyla hizmete açıldı.

Kütahya Belediyesi’nin Zafertepe Mahallesi’nde alt ve üst yapısını tamamen yenilediği Şehit Engin Balcı Parkı ve Zafertepe Halı Sahası, Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık’ın katılımıyla hizmete açıldı.

Zafertepe Mahallesi’nde bulunan ve uzun süredir yenilenmesi beklenen Şehit Engin Balcı Parkı alt ve üstyapısıyla tamamen yenilenerek, Zafertepe Halı Sahası ise sıfırdan imal edilerek, Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Mahallemize uzun yıllardır hizmet veren parkımızın yenilenme ve mahallemize yakışır bir görünüme kavuşturulma ihtiyacı vardı. Diğer mahallelerimizdeki parklara ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün faaliyetleri içerisinde 2022 yılında söz konusu parkımızın da içinde bulunduğu ihale çerçevesinde bu yenilemeyi yaptık, bugün de açılışını yapıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Açılışını yaptığımız şehit polis memurumuz Engin Balcı adına düzenlemiş olan park çalışmasını da mahallemize kazandırmış olduk. Ayrıca bir adet de sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı gerçekleştirildi. Onu da bu tören çerçevesinde açmış olacağız. Mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şehit Engin Balcı’nın isminin yaşatılmasına vurgu yapan Vali Ali Çelik, “Engin Balcı kardeşimiz adına Belediyemizce yeniden düzenlenen parkın ve futbol sahasının açılışı için bir araya geldik. Tüm kamu kurumlarımız ve belediyemiz üzerine düşen görevleri yapıyorlar ama bugün burada bir araya gelmemizin en güzel yanlarından bir tanesi de bizlere bu vatanı, vatan kılan ve vatan kalması için canlarını feda eden şehidimizin anısını anmak, onun ismi üzerinden bu vatanın geleceğini, milletimizin geleceğini kucaklayacak ruhu gençlere bakış açısı sunacak şekilde yaşatmak, ismini yaşatmak. Hayırlısı olsun” dedi.

Şehit polis memuru Engin Balcı’nın eşi Elif Balcı, “Şehidimin ismini yaşattığınız için, böyle bir parkı Kütahya’mıza kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. Sağlıkla ve sıhhatle yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.