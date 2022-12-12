Makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğı Verdi, şehadetinin 4. yılında Vali Ali Hamza Pehlivan’ın da katılımıyla Mersin’deki mezarı başında anıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen anma programı çerçevesinde, Şehit Altuğ Verdi’nin Mezitli Şehitliğinde bulunan mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi, mezarına karanfil bırakıldı.

Anma programı çerçevesinde, Muğdat Camii’nde Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirilirken, Mezitli’de Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi adına emniyet personellerinden oluşan takımların katılımıyla düzenlenen halı saha futbol turnuvasının ödül töreni yapıldı, ilk üçe giren takımlara ödülleri verildi.

Mersin Polisevi’nde şehit aileleri, gaziler ve emniyet mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen yemekte konuşan Vali Pehlivan, "Başta menfur bir saldırı sonucu şehit olan merhum Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdi olmak üzere bütün şehitlerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize şükran duygularımı ifade ediyorum. Ebediyete irtihal eden gazilerimize de Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Ülkenin bu günlere gelmesinin, bu zorlu coğrafyada bin yıldır dimdik ayakta durabilmesinin ve bu şanlı bayrağın gönderde dalgalanmasının şehit ve gaziler sayesinde olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Biz şehitlerimize şükran, saygı, minnet duygularımızı ne kadar çok ifade etsek belki de az kalır. Çünkü onlar Yaradan tarafından bahşedilen en kıymetli varlıklarını, canlarını vatan için verdiler, kanlarını akıttılar. Bizim milletimiz tarih boyunca vermiş olduğu mücadelelerde savaş meydanlarına, cepheye, ’ya şehit olurum, ya gazi’ anlayışıyla gitmiştir. Kimine şehitlik nasip olmuştur, kimine gazilik nasip olmuştur" diye konuştu.

Şu anda programın düzenlendiği polisevinin daha birkaç ay önce menfur bir terör eylemiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Vali Pehlivan, "Bütün diğer şehitlerimiz gibi, gazilerimiz gibi burada da kahraman polislerimiz yapılan hain saldırı karşısında göğsünü siper ederek canını vermeyi göze aldı. Sedat Gezer kardeşimiz şehit oldu. Abdülkadir kardeşimiz de gazi oldu. O sayede belki de çok daha büyük bir felaket önlenmiş oldu. Allah onlardan razı olsun. Bütün şehitlerimizi bir kere daha saygı ve rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da bir konuşma gerçekleştirdi.

Anma programlarına Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin babası Ertuğrul Verdi, annesi Nuran Verdi, eşi Leyla Verdi, kızı Almila Verdi, şehidin kardeşi Ertunç Verdi, şehit aileleri, gaziler, il protokolü ve emniyet personeli katıldı.