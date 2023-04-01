Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Doğanlar köyünde 1990 yılında şehit düşen İsa Doğan şehadetinin 32’inci yıldönümünde dualarla yad edildi.

1990 yılında Hakkari Yüksekova 1’nci Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı 2’nci Bölüğünde teröristlereler girilen çatışma sonucu şehit olan İsa Doğan dualarla anıldı. İscehisar Kaymakamlığı tarafından Şehit Doğan için baba ocağında önce mevlid-i şerif verildi ardından şehir yakınları ile oruç açılarak iftar yapıldı. İftarın ardından programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.