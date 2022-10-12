Anma törenine Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, belediye daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askerler ve şehidin ailesi katıldı. Tören, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualar ile sona erdi.

Kocaeli’de 12 Ekim 2014 tarihinde "S-70B Sikorsky" tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz, şehadetinin seneyi devriyesinde Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Askeri helikopter kazasında 9 yıl önce şehit olan Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz, şehadetinin seneyi devriyesinde Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

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