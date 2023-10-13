Askeri helikopter kazasında şehit olan Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz, şehadetinin seneyi devriyesinde Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Kocaeli’de 12 Ekim 2014 tarihinde "S-70B Sikorsky" tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz’in Gölcük’teki mezarı başında; Deniz Pilot Üsteğmen Çağrı Ceyhan, Rad. Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Karakaşoğlu ve Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt, şehadetlerinin seneyi devresinde, düzenlenen törenle anıldılar.

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Anma törenine Deniz Akdeniz’in ailesi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, askeri erkan, şehit akrabaları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Anma töreni şehitler 1 dakikalık saygı duruşu ile başlarken, özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti. Tören, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualar ile sona erdi. Törende Başkan Sezer, şehit ailelerine sabırlar diledi.