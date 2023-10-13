Askeri helikopter kazasında şehit olan Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz, şehadetinin seneyi devriyesinde Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Kocaeli’de 12 Ekim 2014 tarihinde "S-70B Sikorsky" tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz’in Gölcük’teki mezarı başında; Deniz Pilot Üsteğmen Çağrı Ceyhan, Rad. Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Karakaşoğlu ve Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt, şehadetlerinin seneyi devresinde, düzenlenen törenle anıldılar.

Anma törenine Deniz Akdeniz’in ailesi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, askeri erkan, şehit akrabaları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Anma töreni şehitler 1 dakikalık saygı duruşu ile başlarken, özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti. Tören, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualar ile sona erdi. Törende Başkan Sezer, şehit ailelerine sabırlar diledi.