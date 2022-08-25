Kahramanmaraş’ta şehit çocukları lunaparkta gönüllerince eğlendi.

Kahramanmaraş’ta şehit çocukları lunaparkta gönüllerince eğlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen ve Alpedo - Kervan Lezzetler Grubu’nun desteklediği etkinlikte şehit çocuklar lunaparka götürüldü. Burada her çocuğa 250 lira değerinde oyun kartı hediye edildi. Oyun kartını alan çocuklar, lunaparktaki çeşitli oyun gruplarında gönüllerince eğlendi. Şehit annelerinin de eşlik ettiği etkinlik sonunda çocuklara dondurma ikram edildi.

Alpedo - Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, geçirdiği hastalık sürecinde şehit çocukları ve ailelerinin duaları ile yeniden ayağa kalktığını ifade etti.

Kervancıoğlu, “Şehitlerimizin aileleri ve çocukları ile lunaparkta buluştuk. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu çocuklarımız bizlere emanet ve onlara sahip çıkmak için her zaman var gücümüz ile beraber olmaya devam edeceğim” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yunus Karaman ise “Bu toprakları bize vatan yapan canlarını bize feda eden şehit çocuklarımız da hepimize emanet. Bu emanetlere Sami Kervancıoğlu hep sahip çıktı teşekkür ederiz” diye konuştu.

Şehit Nurettin Ademoğlu’nun eşi Feride Ademoğlu ise “Sami dedemize çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızı bir araya getirdi ve çocuklarımız da çok mutlu” dedi.