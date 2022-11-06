Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duygal’ın 13 yaşına giren oğlu Berk Duygal’a antrenman sırasında doğum günü sürprizi yapıldı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duygal’ın 13 yaşına giren oğlu Berk Duygal’a antrenman sırasında doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş Futbol Akademisi U-15 takımında forvet mevkiinde forma giyen şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duygal’ın oğlu Berk Duygal’a antrenman yaptığı tesislerde doğum günü sürprizi yapıldı. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Duygal, kendisi için yapılan 10 numaralı forma deseni olan doğum günü pastasındaki mumları üfledi. 13’ncü yaş gününe özel gerçekleştirilen doğum günü sürprizi hakkında konuşan Berk Duygal, “Mutluyum, şaşırdım aslında güzel bir gündü. Böyle bir sürprizi beklemiyordum ve çok mutlu oldum” dedi.

Berk Duygal’ın annesi Sibel Duygal ise, “Bugün oğlumun doğum günü. Güzel sürprizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ise şehit evlatlarının kendileri için bir emanet olduğunu ifade ederek, “Şehit evlatlarının başımızın üstünde yeri var. Ülkemiz için en değerli varlıklardan bir tanesi onlar. Berk’e de güzel bir doğum günü sürprizi yaptık. İnşallah Berk kardeşimiz ve diğer kardeşlerimiz de vatanına, milletine ve ailesine faydalı ve hayırlı evlatlar olmasını diliyoruz. Berk’in doğum gününü kutluyorum” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, doğum günü etkinliklerini Kahramanmaraş’ta geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, “Şehit çocuklarımızın doğum günlerini kutlamaya devam ediyoruz. Bugün de şehidimiz Hakan Duygal’ın evladı Berk Duygal için bir aradayız. Bugün burada doğum günümüze katılan herkese teşekkür ediyorum. Berk Duygal’a da hayırlı uzun ömürlü yaşlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen doğum günü sürprizi sonrasında Berk Duygal ve antrenörü Fethi Çokkeser, 13 yaşına giren Berk’in yetenekleri hakkında Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli’ye bilgiler verirken, etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandı.