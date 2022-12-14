Hakkari’de güçlendirmesi tamamlanarak depreme karşı daha güvenli, çevreci ve enerji dostu bir eğitim kurumuna dönüştürülen Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu yenilenen yüzüyle hizmete girdi.

Hakkari’de güçlendirmesi tamamlanarak depreme karşı daha güvenli, çevreci ve enerji dostu bir eğitim kurumuna dönüştürülen Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu yenilenen yüzüyle hizmete girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, modern bir görünüme kavuşturulan okulun öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Müdür Gür, "Bakanlığımızın finansal desteğiyle, valimizin himayelerinde ilimizdeki okullarımızı nitelik-fiziksel bakımdan güçlendirmeye ve ekibimizle birlikte eğitim öğretim faaliyetlerini yakından takip etmek için sahada olmaya devam ediyoruz. Binaların yıkılma riski, yaşı gibi nedenlerden dolayı yapılan bina etüt analizleri sonucunda kentimizdeki yüksek riskli okullar için hazırlanan raporların ardından, bakanlığımızca sağlanan finans desteğiyle ilimizdeki okulların güçlendirilmesi için çalışma başlattık. Kolon güçlendirmesi, dış izolasyon, güvenlik sistemleri, fotoselli musluklar ve aydınlatmalar, iç ve dış cephe boyamalarını yaparak daha sağlıklı eğitim kurumları haline getirdik; çünkü hem kamu yararı ilkesi çerçevesinde hem de insan sağlığı ve iş güvenliği için de bu gerekliydi. Deprem ülkesiyiz, ne zaman geleceği belli olmaz. Özellikle çocuklarımızı koruma altına almak zorundayız. Onların geleceğimiz olduğunu bilerek bu binalardaki eğitim kalitemizi ve yaşam standartlarımızı geliştirmek ve değiştirmek zorundayız. Öğrencilerimiz, kısa sürede, riskleri bertaraf edilmiş, güçlendirilen ve onarılarak yenilenen okullarında, depreme karşı daha güvenli, hijyenik, çevreci ve enerji dostu binalarda eğitim alma imkânına sahip oldular” dedi.