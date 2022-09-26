Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve şehidin ailesi katıldı.

Şırnak-Van karayolunda bulunan kontrol noktasına 26 Eylül 2016 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Burak Perçin, şehadetinin 6 yılında Bafra’nın Gökçesu Mahallesi’nde kabrinin başında dualarla yâd edildi. Vakfın fahri imamı Necattin Boyun hocanın okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

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