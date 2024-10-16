Şehit Tankçı Er Bülent Yalçın, şehadetinin 12. yılında kabri başında dualarla anıldı.

2012 yılında Hakkari Çukurca’da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Tankçı Er Bülent Yalçın’ın şehadetinin seneyi devriyesi münasebetiyle Sinop Şehitliği’nde bulunan kabri başında anma programı düzenlendi. Programda Yalçın’ın öz geçmişi okundu, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra Sinop Valisi Mustafa Özarslan ile diğer katılımcılar, Yalçın’ın kabrine karanfil bıraktı.

Anma programına Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan, Belediye Başkan Vekili Ayla Tığlı, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Emir İşaşır, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, il protokol üyeleri, kurum müdürleri, şehidin yakınları, Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.