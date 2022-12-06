Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu’nda bölücü terör örgütü PKK’nın EYP patlatması sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın cenazesi sabah saatlerinde Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketi Adana’ya getirildi. Şehidin cenazesi helallik alınmak üzere Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü.

Baba ocağında evinin önünde helallik alınan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın eşi Beyhan Duman, eşinin naaşına son kez sarılarak güçlükle ayakta durdu.

Şehidin 1 yaşındaki oğlu Ömer Duman’ı ise babasının cenaze töreninde yakınları tarafından yalnız bırakılmadı. Askerler şehit evladının ellerini öperek duygulu anlar yaşadı. Şehidin kardeşi İbrahim Duman ise şehit kardeşinin naaşının başından bir an olsun ayrılmadı, kardeşinin üniforması ile törene katıldı. Evinden helallik alınan şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman, Sağkaya Camiinde düzenlenen cenaze törenin ardından tekbirler ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, İl Jandarma Albay Bilgehan Yeşilyurt, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, MHP Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, siyasi parti temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı.