Batman’da bir yıl önce şehit edilen Çarşı ve Mahalle Bekçisi Abdülrezzak Kanat, şehadetinin yıl dönümünde anılarak adına mevlidi şerif okutuldu.

Batman’da bir yıl önce şehit edilen Çarşı ve Mahalle Bekçisi Abdülrezzak Kanat, şehadetinin yıl dönümünde anılarak adına mevlidi şerif okutuldu.

Batman’da 1 Ocak 2022 tarihinde İluh Şehit Özcan Karaer Polis Merkezinde görevliyken hırsızların yakalanması için yürütülen operasyonda şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Abdülrezzak Kanat için mevlidi şerif programı düzenlendi. Bahçelievler Mahallesi Kudret Camisi’nde düzenlenen programa; Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kamu kurum müdürleri, şehidin silah arkadaşları ve ailesi katıldı. Programda şehitler için Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okutuldu. Mevlidin ardından konuklara yemek ikram edildi.