Düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi Şehit Fırat Doğan için dua edildi. Süleymanpaşa ilçesi Erzurumlular Derneğinde düzenlenen mevlit programına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri, şehidin mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan’ın şehadetinin seneidevriyesi münasebetiyle mevlit programı düzenlendi.

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