Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği tarafından PKK’lı teröristlerin çeşitli tarihlerde düzenlediği saldırılarda şehit edilen 10 bebek ve çocuk için oluşturulan ’Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi’ açılışı yapıldı.

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği tarafından PKK’lı teröristlerin çeşitli tarihlerde düzenlediği saldırılarda şehit edilen 10 bebek ve çocuk için oluşturulan ’Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi’ açılışı yapıldı.

Dernek tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan ’Şehit Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri Projesi’ çerçevesinde, Şırnaklı anneler tarafından yapılan örgü, bez bebek ve oyuncakların içinde yer aldığı kütüphanenin ikincisi Yeni Mahalle Anaokulunda açıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen proje bünyesinde Şırnak’ta terör saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edilen 120 bebek ve çocuğun isminin verileceği kütüphanelerin oluşturulması için 7 anaokulu belirlendi. Kent merkezi, Cizre, Uludere, Beytüşşebap, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde belirlenen birer sınıfa, eğitici kitaplar, zeka oyunları, oyun parkları ve el yapımı oyuncakların yer alacağı kütüphane kurulacağı belirtildi.

Kütüphane açılışında konuşan Vali Osman Bilgin, “Bu kütüphanede isimleri verilen çocukların özellikle isimleri dahi olmayan bazıların ise birkaç aylık olan çocuklarımızı maalesef kalleş terör örgütü tarafından şehit edilmesi sonucunda onların adının yaşatılması çok önemlidir. Şehit olarak küçük görünebilirler, ama içerik olarak ve topluma verdiği mesaj olarak çok büyük şeylerdir. Dolayısıyla şehit bebek ve çocuk oyuncak kütüphanesi deyip geçmeyelim. Bunlar burada hem eğitim alan çocuklarımızın hem de bizlerin, hem Şırnaklı vatandaşların, Şırnak’ın neler yaşadığını, yenilikleri, değişimiyle adından söz ettiriyor. Şırnak artık petrol şehridir, kömür, üretim, turizm, spor şehridir. Şehit bebek ve çocuk oyuncak kütüphanesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Diğer illere ve ülkemize de örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Şırnak Yeşeren Gençlik Dernek Başkanı Hatice Atan da, ilklere imza atıp unutulmuşları gün yüzüne çıkarmaya devam ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan dualardan sonra kurdele kesimi yapıldı. Şırnak Valisi Osman Bilgin ve beraberindeki kurum müdürleri ile birlikte oluşturulan kütüphane gezildi.