Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda kalp krizi geçirerek şehit olan İbrahim Birol için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; "Yılmadık, yıkılmadık. Her torbacıdan, her uyuşturucu satıcısından intikamını alacağız" dedi.

Dün uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyon sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Birol için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene katılan Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve protokol üyeleri, şehit Birol’un ailesine taziyelerini iletti. Öte yandan babasının Türk Bayrağı’na sarılı tabutunu gören küçük oğlu da gözyaşı döktü.

"İntikamını alacağız"

Kuranı Kerim’in okunması ve İl Müftüsü Dursun Ayvaz tarafından dua edilmesinin ardından konuşan Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; "Yılmadık, yıkılmadık. Her torbacıdan, her uyuşturucu satıcısından intikamını alacağız. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar; bu ülkede bir tane İbrahim gider, binlerce İbrahim gelir ve bunun hesabını sorar. Allah; şehidimizin mekanını cennet etsin. Biz büyük bir aileyiz, bunun intikamını alacağız" dedi. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek ise; hiçbir gencin zehirlenmesine izin vermeyeceklerinin sözünü verdi. Vali Çiçek; "Kahramanımızı cennete uğurluyoruz. Görevi başında gençlerimiz zehirlenmesin, alçaklar tarafından tuzaklara düşürülmesin diye mücadele eden ve görevi başında şehit olan kahramanımızla Allah bizi cennetinde kavuştursun. İbrahim şehidimiz Kayseri’de uyuşturucuyla, zehirle mücadelede operasyondan operasyona koştu. İstedi ki; hiçbir gencimiz bataklığa savrulmasın, hiçbir gencimizi zehirlemesinler. Bu uğurda da görevi başında şehit oldu. Şehidimizin naaşı başında mesai arkadaşları olarak emniyet müdürümüzün ifade ettiği gibi ekip arkadaşları, amirleri, kardeşleri hep beraber Kayserililere bir kez daha söz veriyoruz; ne pahasına olursa olsun hiçbir gencimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. Hiçbir uyuşturucu satıcısına müsamaha göstermeyeceğimiz gibi onları enselerinden tuttuğumuz gibi hak ettikleri yere göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

2 çocuk babası şehit polis memuru İbrahim Birol; memleketi Pınarbaşı ilçesine bağlı Tokmak köyünde öğle namazını müteakip düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.