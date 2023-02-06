Kütahya’da kar nedeniyle ulaşılamayan köyde düşme sonucu ayağında kırıklar oluşan şehit babasının imdadına İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti.

Kütahya’da kar nedeniyle ulaşılamayan köyde düşme sonucu ayağında kırıklar oluşan şehit babasının imdadına İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti.

Hisarcık ilçesine bağlı Halifeler köyünde ikamet eden şehit babası 80 yaşındaki İbrahim Beler, hayvanları için saman doldurduğu esnada düşmesi ve yerden kalkamaması üzerine Köy Muhtarı Mehmet Deniz Kaymakam İsmail Tosun’dan yardım talep etti. Kaymakam Tosun’un talimatıyla köye gelen jandarma ekipleri, şehit babası 80 yaşındaki İbrahim Beler’i ekip aracına bindirerek Gediz Devlet Hastanesine ulaştırdı. Ayağında iki kırık olan İbrahim Beler, hastanenin ortopedi servisinde tedavi altına alındı.

Köy Muhtarı Mehmet Deniz, şehit babasına yardımlarından dolayı Kaymakam İsmail Tosun, İlçe Özel İdare Müdürü Arif Sezen ve İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

İbrahim Beler’in üvey oğlu Hakkı Erdoğan’ın (21) 1996 yılında Hakkari’nin Şemdinli Umurlu bölgesi Balkayalar mevkiinde icra edilen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olduğu öğrenildi.