Emekli Albay Sabri Topdağı, 2018 yılında Afrin’de şehit düşen Burak Tatar’ın portresini yaparak babası Yahya Tatar’a armağan etti.

TSK’dan emekli olduktan sonra 2016-19 yılları arasında TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliği yapan Sabri Topdağı, yine aynı süreçte Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün, Resim sanat dalı yüksek lisans programından mezun oldu. Erzurum’un tarihi ve doğal güzelliklerini tuvallere yansıtan Topdağı, üyesi olduğu Emekli Asker Ressamlar grubu ve ERSANDER’in düzenlediği etkinliklerde de eserlerini sergiledi.

Son olarak Şehit Burak Tatar’ın portresini yaparak babası Yahya Tatar’a hediye eden Sabri Topdağı, şunları söyledi:

“Burak Tatar, ‘Şehit olursam arabamı satın ve TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlayın’ diye vasiyette bulunmuş ve TSK Mehmetçik Vakfı’nın bağışçısı olmuştu. Vakfın Erzurum Temsilcisi olduğum dönemde yapılan bu bağış beni çok duygulandırdı. Vatan, millet ve asker sevgisiyle yüreği dolu olan Burak, henüz askerliğini yapmamış olmasına karşın, sağlık personeli olarak birçok askeri harekâtta ve terörle mücadele operasyonlarında gönüllü olarak görev almıştı. Kahraman şehidimizin, lise 2’nci sınıfta iken Millî Güvenlik Bilgisi dersinde öğretmenliğini yapmış olmaktan da onur duyuyorum.”

Resim yapmayı çok sevdiğini, resim yaparken hep mutlu olduğunu ifade eden Topdağı, Şehit Burak Tatar’ın resmini yaparken çok duygulandığını belirterek, “Burak’ın resmini yapmak bana çok farklı duygular yaşattı. Bazen gururlandım, bazen gözlerim yaşardı, bazen de hüzünlendim. Bir ara resmi hiç bitiremeyeceğim hissine kapıldım. Ama sonunda tamamladım ve babası Yahya beye armağan ettim. Bu vesileyle şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum” dedi.