Pençe Harekat bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak, memleketinde gözyaşları içinde uğurlanırken, şehidin babası “Vatan sağ olsun” dedi.

Irak’ın kuzeyinde Pençe Harekat bölgesinde, dün bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak (27) hastaneye sevk edildi. Çakmak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin acı haberi Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan alisine komutanlar tarafından verildi. Türk bayrağına sarılı naaşı memleketine getirilen şehit için bugün Ebu Zer Camii’nde töreni düzenlendi. Törende şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Fikret Çakmak güçlükle ayakta dururken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş annenin koluna girip onu teskin etti. Baba Abdullatif Çakmak ise, "Vatan sağ olsun" dedi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Çakmak, Reyhanlı Hacı İnayet Mursaloğlu Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına ve törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, milletvekilleri ve komutanlar katıldı.