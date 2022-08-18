Edinilen bilgiye göre 56 yaşında evinde hayatını kaybeden Kavun’un cansız bedeni ailesi tarafından Yenice Mahallesindeki ikametinde bulundu. Kavun’un cansız bedeni, ekiplerce yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son mesajı, ‘arama, sorma’ olan 23 yaşındaki oğlunun cansız bedenini buldu

Son mesajı, ‘arama, sorma’ olan 23 yaşındaki oğlunun cansız bedenini buldu

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