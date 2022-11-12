Batman’ın Sason ilçesinde terörle mücadelede uzman çavuş olan çocuklarını şehit veren iki baba, 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü’nü hazırladıkları pasta ile kırsalda görev yapan uzman çavuşları ziyaret ederek kutladı.

Batman’ın Sason ilçesinde terörle mücadelede uzman çavuş olan çocuklarını şehit veren iki baba, 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü’nü hazırladıkları pasta ile kırsalda görev yapan uzman çavuşları ziyaret ederek kutladı.

Batman’ın Sason ilçesinde ikamet eden ve Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Cuma Bağatur’un babası Mehmet Bağatur ile geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un babası Nazmi Bozkurt, 12 Kazım Dünya Uzman Çavuşlar Günü nedeniyle bir pasta hazırlatarak kırsalda görev yapan uzman çavuşları ziyaret edip günlerini kutladı. İlk olarak evlatlarının kabrini ziyaret ederek dua eden şehit babaları, ardından hazırladıkları pasta ile uzman çavuşları ziyaret etti.

Uzman çavuşların her türlü zor şartlara rağmen vatan topraklarını korumak uğruna görevlerinin başında olduğunu belirten Nazmi Bozkurt, “Bütün uzman çavuşların 12 Kasım Uzmanlar Günü kutlu olsun. Her koşulda görevinin başında olan bütün askeri personellerimize başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. İnşallah kazasız belasız görevinizi bitirip evinize dönersiniz” dedi.

Şehit babası Mehmet Bağatur da, “Ben de şehit bir uzman çavuş babasıyım. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Askerlerimiz her türlü zorlu şartlarda da görevlerini sorunsuzca ifa etmektedir. Allah yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.