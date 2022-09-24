Burhaniye Belediyesi, yeni çocuk bakımevini hizmete açarken, Şehit Aybüke Yalçın’ın adı verildi. Açılış sonrası Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban kreşi ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara hediyeler dağıtan Başkan Deveciler, hepsini tek tek tebrik etti.

Burhaniye Belediyesi, yeni çocuk bakımevini hizmete açarken, Şehit Aybüke Yalçın’ın adı verildi. Açılış sonrası Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban kreşi ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara hediyeler dağıtan Başkan Deveciler, hepsini tek tek tebrik etti.

Burhaniye’de sosyal belediyecilik anlamında yatırımlarına devam Ali Kemal Deveciler, 2’nci çocuk bakımevini de hizmete açtı. Kreşe, görevi başında Şehit olan Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi koyuldu. Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde açılan ve 100 çocuk kapasiteli olarak hizmet vermeye başlayan Bakımevinde 5 derslik bulunuyor. 3-4 ve 5 yaş gurubu çocuklara yönelik gündüz bakımevi olarak çalışacak merkez, kâr amacı gütmeden ailelerin gelir durumuna göre cüzi ücretlerle faaliyet gösterecek. Burhaniye Belediyesinin öz kaynaklarıyla yapılan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Çocuk Gündüz Bakımevi ile Belediye olarak 2’nci bakımevini ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, toplumda kadının da iş hayatına atılması için kreşlere önem verdiklerini söyledi. Başkan Deveciler, kadının sırtından çocuk bakım yükünü alarak onların da iş hayatına atılmalarını sağladıklarını belirtti. Çocuk bakımevinin tam zamanlı hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Deveciler içerisinde oyun odası, uyku odası, çocuk parkı ve yemekhanesi bulunduğunu, gündüz bakımevinde çalışan eğitmenlerinde, alanında uzman kişiler olduğunu söyledi. Bakımevinde İngilizce, drama, akıl- zekâ oyunları, halk oyunları, modern dans ve bale derslerinin de verileceğini ifade eden Deveciler, bakımevindeki ücretlerin çok cüzi olduğunu ve ailelerin gelir durumuna göre belirlendiğini vurguladı. Başkan Deveciler yeni bakımevinin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek eğitim alan çocuklara başarılar diledi.aşkan Deveciler daha sonra sınıfları gezerek Öğretmenlerden bilgiler aldı. Sınıflarda çocuklarla sohbetler eden Deveciler çocuklara hediyeler dağıttı. Başkan Deveciler ayrıca okula gelen velilerle de görüşerek okul hakkında düşüncelerini öğrendi.