Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in merkezdeki Fahri Gürses Eğitim Destek Kursu’nun ardından batı bölgesine kazandırdığı Payallar Şehit Aybüke Öğretmen Etüt ve Destek Eğitim Kursu’nda ilk ders zili çaldı. Başkan Yücel, ilk gün öğrencileri ziyaret etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in merkezdeki Fahri Gürses Eğitim Destek Kursu’nun ardından batı bölgesine kazandırdığı Payallar Şehit Aybüke Öğretmen Etüt ve Destek Eğitim Kursu’nda ilk ders zili çaldı. Başkan Yücel, ilk gün öğrencileri ziyaret etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in eğitime verdiği önem, seferberlik ve yatırımlar çerçevesinde batı bölgesindeki öğrencilerin faydalanması amacıyla oluşturulan Payallar Şehit Aybüke Öğretmen Etüt ve Destek Eğitim Kursu’nda ilk ders zili çaldı. Belediye Başkanı Yücel 5,6,7,8,9,10,11,12 ve mezunların ders başı yaptığı merkezi ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

4 ayda tamamlandı

Alanya merkeze kazandırılan Fahri Gürses Eğitim Destek Kursu’nun ardından batı bölgesine de ivedilikle yeni bir merkezin kazandırılması planlandı. Başkan Yücel ve ekibi, 4 ay gibi kısa bir sürede Payallar Ek Hizmet Binasını Etüt ve Destek Eğitim Kursu’na dönüştürdü. Modern merkez, uzman eğitim kadrosuyla kaydını yaptıran 350 öğrenciyle eğitime başladı.

Kayıtlar devam ediyor

23 dersliği ile dijital kütüphaneleri, rehberlik ve bireysel öğrenci koçluğu, teknolojik imkanları ve uzman öğretmen kadrosu ile 700 kişilik kapasiteye sahip Şehit Aybüke Öğretmen Etüt ve Destek Eğitim Kursu’nda kayıtların devam ettiği açıklandı.

Yücel: “Batı bölgemizin eğitimde en büyük eksikliğini giderdik”

Her şeyin eğitimle çözülebileceğine inanan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, öğrencilerle sohbet ederken yaptığı açıklamada; “Alanya Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana eğitime birçok hizmet kazandırdık. Merkezde öğrencilerimizin hizmetine sunduğumuz Etüt merkezimizin ne kadar isabetli bir karar olduğunu gördük ve ivedilikle batı mahallemize bu kursu kazandırdık. Öğrencilerimizin sevinci bizim mutluluğumuz. Şehit Aybüke Öğretmen Etüt ve Destek Eğitim Kursu’muz, bölgemize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.