Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Çiçekalan mevziine hain terör örgütü mensuplarınca yapılan havan saldırısı sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir’in Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Çiçekalan mevziine hain terör örgütü mensuplarınca yapılan havan saldırısı sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir’in Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Şanlıurfa Birecik 2. Ordu 20. Zırhlı Tugay Bölüğü Çiçekalan Hudut Karakolu Topçu mevziine dün bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir (22), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Ali ve Ferdane Özdemir çiftinin 3 çocuğundan biri olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir’in Yenidoğan Mahallesindeki baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Belediye ekipleri tarafından şehit evine bayraklar asılırken, bir ambulans ve sağlık ekipleri de şehidin evinde hazır bekletildi. Şehit Özdemir’in amcası Hamdi Özdemir’in de 10 yıl önce şehit olduğu öğrenildi. Şehit Özdemir’in cenazesi, ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek. Öte yandan Özdemir’in iki kardeşinin de sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.