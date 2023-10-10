Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak’ın Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak’ın Antalya’da yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. Aile, şehadet haberini almasının ardından Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki evine doğru yola çıktı. Ailenin Reyhanlı’daki baba evine Türk bayrağı asılırken bölge halkı da eve akın etti. Şehidin, yarın Reyhanlı ilçesinde yapılacak askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.