Piyade Astsubay Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığlı şehidin Bingöl’de bulunan ailesine acı haber verilerek evine Türk bayrağı asıldı.

Piyade Astsubay Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığlı şehidin Bingöl’de bulunan ailesine acı haber verilerek evine Türk bayrağı asıldı.

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yusuf Ataş’ın Bingöl’de yaşayan ailesine açı haber verildi. Şehidin babası Nejat Ataş’ın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı sokak ve ev Türk bayrakları ile donatıldı.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı hemşerimiz Pyd. Ast. Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.