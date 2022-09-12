Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl (24) memleketi Tokat’ın Turhal ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl (24) memleketi Tokat’ın Turhal ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu. Şehitlerden Piyade Komando Astsubay Kıdemlı Çavuş Gökhan Ağıl’ın naaşı memleketi Tokat’ın Turhal ilçesine getirildi. Törene şehidin babası Ziya Ağıl ve annesi Nuran Yıldız ile şehidin kardeşleri katıldı. Şehidin 4’ü öz 4’ü üvey olmak üzere 8 kardeşi olduğu öğrenildi.

Turhal Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene; Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48’inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Salih Şahintürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı ile ailesi ve yakınları katıldı. İkindi namazını müteakiben şehidin cenazesi Asri mezarlığında toprağa verildi.