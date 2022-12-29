Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

Mardin İdil Kozluca 3. Jandarma Hd. Bl. Komutanlığı emrinde vatani görevini ifa ederken 12 Aralık 1983 tarihinde kaçakçılarla çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Er Ramiz İleri için, şehadetinin 39. yılında Alaçam’ın Akgüney Mahallesi’ndeki kabri başında anma programı düzenlendi. Aşağı Akgüney Merkez Cami İmamı Hasan Toprak hocanın okuduğu Kur’an-ı Kerim ve duanın ardından program sona erdi.

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir asker, şehadetinin 39. yılında kabri başında dualarla anıldı.

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