2007 yılında şehit düşen oğlu Hakan Esmer’in mezarını ziyaret eden şehit annesi Nurcan Esmer sözleriyle yürekleri dağladı. Bayramların buruk geçtiğini söyleyen acılı anne “Bize bayram gelmiyor alışmak çok zor” dedi.

Bursa’da Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınları kabir ziyaretlerinde bulundu. Mezardaki otları temizleyerek şehitlerine dua eden aileler kimi zaman gözyaşlarına hakim olamadı. 2007 yılında oğlu Kıbrıs’ta şehit düşen 57 yaşındaki anne Nurcan Esmer oğlunun başında dua ederek mezarını temizledi.

17 yıldır her bayram ziyarete geldiğini ifade eden acılı anne, hala alışamadığını bayramların buruk geçtiğini söyledi. Şehit annesi olmaktan gurur duyduğunu belirten Esmer, “Oğlumu şehit verdiğimde 40 yaşındaydım. Şehit olalı 17 sene oluyor. Her bayram geliyorum tabi bizim için bayram buruk geçiyor. Ama şehit annesi olmaktan mutluyum. Çok gururluyum. Allah herkese nasip etmez şehit anneliğini. Çok gururluyum şehit annesi olmaktan. Bize bayram gelmiyor, alışmak çok zor. Ağlıyoruz her bayram. Buraya geldim şimdi de çok ağladım. Evlat yani canımızın içi. Allah herkese de nasip etmez, bize nasip etmiş” şeklinde konuştu.